российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 июня 2025, 11:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральцев ждут дождливые выходные

В предстоящие выходные в Свердловской области будет дождливо и прохладно. Через южные районы региона сейчас проходит очередной циклон, который принесет с собой осадки, сообщает Уральский гидрометроцентр.

В субботу, 21 июня, пройдут дожди, причем на юге Свердловской области вероятны ливни и грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем до +23°.

В воскресенье, 22 июня, будет облачно с прояснениями, продолжат лить дожди. Будет дуть северный ветер с порывами до 14 м/с. К понедельнику осадки прекратятся, но ощутимо похолодает. На севере Свердловской области ночью температура опустится до +4°, днем будет 14-19 градусов тепла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,