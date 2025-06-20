Уральцев ждут дождливые выходные

В предстоящие выходные в Свердловской области будет дождливо и прохладно. Через южные районы региона сейчас проходит очередной циклон, который принесет с собой осадки, сообщает Уральский гидрометроцентр.

В субботу, 21 июня, пройдут дожди, причем на юге Свердловской области вероятны ливни и грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем до +23°.

В воскресенье, 22 июня, будет облачно с прояснениями, продолжат лить дожди. Будет дуть северный ветер с порывами до 14 м/с. К понедельнику осадки прекратятся, но ощутимо похолодает. На севере Свердловской области ночью температура опустится до +4°, днем будет 14-19 градусов тепла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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