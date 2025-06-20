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Пятница, 20 июня 2025, 12:47 мск

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Чечня, Колыма и Мордовия опередили Свердловскую область в рейтинге инвестпривлекательности

Фото: телеграм-канал Артема Жоги

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга АСИ, созданного на основании оценки инвестклимата в регионах. Об этом сообщил в своем телеграме уральский полпред президента Артем Жога. В топ-10, правда, попал 21 регион (некоторые делили на двоих и троих одну строчку), а Средний Урал де факто оказался на 20-м месте, опередив только Саратовскую область. Выше Свердловской находятся Республика Мордовия, Магаданская и Нижегородская области, Республика Чечня и Липецкая область.

На первом месте Москва, в первую пятерку из регионов Урала попали Тюмень и Челябинск.

Екатеринбург, Елена Сычева

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