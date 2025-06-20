Парковки в Екатеринбурге стали бесплатными по ночам. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. В мэрии пояснили, что плата будет взиматься только с 8 утра до 8 вечера.

Как ранее писал «Новый День», предусмотрена льгота для многодетных семей – на городских парковках у дома им можно оставлять бесплатно один автомобиль. Помимо того, планируется ввести подписку на паркинг для жителей центра Екатеринбурга. Резиденты смогут безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов, стоимость подписки – 3 тысячи рублей в год.

Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 5 тысяч парковочных мест в 101 локации. Стоимость одного часа парковки – 50 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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