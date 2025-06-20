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Пятница, 20 июня 2025, 15:41 мск

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Облсуд оставил в силе приговор мигранту, который дал взятку сотруднику ФСБ

В Екатеринбурге мигрант обещал заплатить 90 тысяч рублей оперативнику ФСБ, чтобы тот не сообщал в полицию о нелегальном миграционном статусе мужчины. Через несколько дней во время передачи взятки Хасана Сангинова задержали.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, преступный эпизод произошел в июле прошлого года. В феврале 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Сангинова виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Выявить и пресечь преступную деятельность Сангинова позволили не только соблюдение сотрудниками регионального УФСБ антикоррупционного законодательства, но и бдительность подразделения собственной безопасности», – сообщили в силовом ведомстве.

Адвокат осужденного обжаловал приговор, однако Свердловский областной суд не нашел оснований отменять решение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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