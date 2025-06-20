Под Краснотурьинском погиб 69-летний водитель электротрицикла, не уступивший дорогу иномарке

Под Краснотурьинском 69-летний водитель электротрицикла столкнулся с Toyota Corolla. В результате ДТП пенсионер скончался в больнице от полученных травм. Это случилось накануне около 22:00.

По информации облГАИ, мужчина выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество иномарке. 45-летний водитель Toyota не пострадал.

«В отношении погибшего водителя электротрицикла назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния в момент ДТП. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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