Змея укусила 8-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу с тромбозом

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано уже пять случаев, когда змеи покусали детей, сообщили в региональном минздраве. Две недели назад 8-летний мальчик вышел с друзьями погулять, зашел в высокую траву и почувствовал резкую боль в стопе. Спустя несколько минут после укуса нога ребенка распухла и увеличилась почти в два раза. Родители срочно отвезли сына в областную детскую клиническую больницу.

«Первые дни из-за тромбоза сосудов мальчик даже не мог ходить. Ему были назначены препараты, которые помогают разжижать кровь и уменьшают распространение тромбоза, а также противоаллергические препараты и антибактериальная терапия. Все они принесли желаемый эффект, ребенок пошел на поправку», – рассказал детский хирург ОДКБ Олег Кошурников.

Врач пояснил, что пациентов от укусов всегда лечат одинаково, независимо от того, ядовитая ли была змея. Чаще всего змеи кусают ноги и гораздо реже – руки. «В Свердловской области чаще всего встречаются два вида ядовитых змей – степная и обыкновенная гадюки. Еще есть ужи и медянки, но они не опасны. Что касается укуса змеи, для ребенка это в любом случае стресс и боль. Любой обнаруженный укус нужно рассматривать как ядовитый и незамедлительно начинать лечение», – отметил Олег Кошурников.

Тактика лечения пострадавших от змеиного укуса определяется по симптомам. Если змея ядовитая, появляются серьезные сосудистые нарушения: отек, боль, нарушение функции конечности, закупорка сосудов – из-за яда кровь быстро сворачивается. В больнице вводят препараты, которые воздействуют только на последствия всосавшегося яда. Сам токсин врачи не удаляют – с этой задачей организм пациента справляется самостоятельно.

В минздраве обращают внимание на простые меры предосторожности для защиты детей от укусов змей. Важно помнить, что змея никогда не нападает первой. Она только обороняется, если на нее наступили, ухватили, задели. Для прогулки по лесу нужно выбирать закрытую обувь. Змеи нападают на движущие объекты. Они глухи, поэтому реагируют на вибрацию. Если вы оказались в зоне досягаемости змеи, не издавайте громких звуков. Если все-таки получили укус, нужно незамедлительно обратиться к медикам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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