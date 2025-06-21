Сегодня день летнего солнцестояния

Сегодня, 21 июня, наступил самый длинный световой день в 2025 году – явление, когда Земля «смотрит» всем северным полушарием на звезду. Солнце будет находиться над горизонтом в течение 17 часов 50 минут. Уже завтра день пойдет на убыль.

У многих народов день летнего солнцестояния считался началом лета. Славяне отмечали праздник Ивана Купала как точку наивысшего расцвета природы. В народе было принято плести венки и прыгать через костер, а также собирать целебные травы, коренья и ягоды, а также росу. От кельтов пришла традиция поджигать колеса и пускать их с обрыва в воду, а еще – искать в лесу цветок папоротника, который принесет богатство или исполнение желаний.

Современные эзотерики советуют в этот день «заряжаться» солнечной энергией, не участвовать в конфликтах, одеваться в одежду ярких цветов, проводить дома уборку, а также украшать пространство цветами или свежей зеленью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube