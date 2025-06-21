В МЧС предупредили о граде, грозах и сильном ветре до 25 м/с

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что завтра, 22 июня, в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, ливни, грозы и крупный град.

Спасатели напоминают правила безопасности:

– стоит отказаться от поездок и отдыха на природе – скользкие поверхности и ветер повышают риск травм;

– нельзя прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев;

– лучше закрыть окна и убрать предметы с балконов – град и ветер могут разбить стекла;

– проверить ливневки на участке, чтобы избежать подтоплений.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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