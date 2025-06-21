Пенсионер на мотоблоке столкнулся с внедорожником и погиб

В Невьянском районе 73-летний водитель мотоблока с прицепом скончался после ДТП с внедорожником. Это произошло сегодня на третьем километре дороги Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачевское.

По данным облГАИ, у мотоблока отлетело переднее колесо, из-за чего пенсионер потерял контроль над управлением, съехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi Pajero. Водитель иномарки не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Невьянск, Дарья Деменева

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