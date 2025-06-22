Под Кировградом водитель погиб, вылетев из перевернувшейся машины

Сегодня ночью под Кировградом на 22-м километре дороги Кировград – Карпушиха – Левиха 48-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина вылетел из салона и скончался на месте от полученных травм.

По информации региональной ГИБДД, в момент аварии он не был пристегнут.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, находился ли водитель в состоянии опьянения.

Кировград, Дарья Деменева

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