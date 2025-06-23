В Екатеринбурге в разгаре сезон пионов. Цветы можно купить на стихийных рынках у метро на Уралмаше и на Южном автовокзале, возле управления городской полиции на Фрунзе, на Щорса, и в других местах. В среднем, один цветок продают по 300 рублей.
На сайтах объявлений цены ниже – 300 рублей попросят за нераскрывшийся еще бутон, а за 100 рублей можно взять полностью распустившийся цветок.
В магазинах цветов цены, напротив, выше – от 500-700 рублей за один пион.
Флористы рекомендуют наливать в вазу примерно четверть воды и делать прямой срез у пионов, чтобы те простояли дольше.
Екатеринбург, Елена Сычева
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