Красивее, умнее, но аморальнее. Какими люди видят себе подобных в будущем

Люди будущего будут красивее и умнее нынешних, однако если с внешними проявлениями все будет лучше, то с духовным и внутренним миром ситуация представляется ныне живущим не такой радужной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводил центр социального проектирования «Платформа».

Большинство опрошенных – 51% – уверены, что люди в будущем станут лучше адаптироваться к внешним изменениям. То же число респондентов отметили, что человек будущего будет умнее. Еще 42% считают, что у него разовьются творческие способности. Столько же полагают, что человек будущего будет более экологически ответственным. Наконец, 30% говорят, что люди будут красивее.

При этом 39% респондентов считают, что с моралью и нравственностью дела будут обстоять хуже, чем сейчас. Как и с психологическим здоровьем – так ответили 38% россиян. Еще почти треть респондентов – 31% – считают, что люди станут менее эмоциональны, а 35% уверены, что менее здоровы физически.

Екатеринбург, Елена Сычева

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