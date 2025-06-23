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Понедельник, 23 июня 2025, 11:15 мск

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Екатеринбуржцу грозит до 7 лет колонии за стрельбу возле Большого Златоуста

Жителю Екатеринбурга грозит до 7 лет лишения свободы за стрельбу в воздух у храма Большой Златоуст. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ за хулиганство с применением оружия и угрозой насилия.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 15 октября 2023 года в 6 утра мужчина вместе с подругой вышел из бара, достал из сумки пистолет и выстрелил вверх, что было снято на телефон. В марте 2025 года он показал это видео охранникам ночных клубов, после чего запись быстро распространилась в интернете.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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