За неделю в Свердловской области на свет появились 14 пар близнецов

За прошедшую неделю на Среднем Урале родилось 723 малыша. На свет появились 360 мальчиков и 363 девочки, в том числе 14 пар близнецов.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, 525 мам – моложе 35 лет, 191 – старше.
Для трех свердловчанок это были седьмые по счету роды, для шестерых – шестые, для 19 – пятые. 127 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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