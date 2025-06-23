АТОР: туры в Арктику на лето-2025 почти раскупили

Туров в Арктику на атомном ледоколе «50 лет Победы» на нынешнее лето практически не осталось в продаже – все места раскупили, несмотря на высокую стоимость, сообщает АТОР. По данным ассоциации, на нынешний сезон 12-дневная поездка на одного обойдется в 3 млн рублей, на следующий – уже в 3,5 млн. Отмечается, что и речных туров по Енисею (от 660 тыс. рублей) с заходом в регионы Арктики тоже уже почти не достать, поэтому профессионалы рынка рекомендуют беспокоиться об отдыхе на следующий сезон загодя. То же касается туров на Соловки – это направление на нынешний сезон еще доступно от 250 тысяч за человека за двухнедельный круиз.

Отмечается, что самые дорогие туры включают баню с контрастным погружением в воды Северного Ледовитого океана, купание в бассейне, трекинг и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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