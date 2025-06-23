В Екатеринбурге закрывают роддом

В Екатеринбурге закрывают акушерский стационар городского перинатального центра на Дагестанской. Там будут проводить ремонт, а после – дезинфекцию. Таким образом, пациенток не будут принимать с 30 июня по 13 июля включительно.

В этот время беременных и рожениц будут отправлять в другие медучреждения, в том числе в стационар ЕКПЦ на Комвузовской.

Напомним, в Екатеринбурге помимо двух роддомов в структуре ЕКЦП также принимают роды в городской клинической больнице № 40 и больнице № 14, НИИ охраны материнства и младенчества, областном перинатальном центре в структуре ОДКБ, а также в двух коммерческих медучреждениях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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