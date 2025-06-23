В день фестиваля Ural Music Night прогнозируют дождь с грозой

По данным Уралгидрометцентра, по Среднему Уралу сейчас движется холодный атмосферный фронт. В ближайшие дни осадков не ожидается, но дневная температура опустится до 13-18 градусов, а ночью похолодает до +5...+10 °C. На севере региона возможны даже заморозки.

По словам метеоролога Алексея Пулина, уже к середине недели погода улучшится – потеплеет, но вместе с этим вновь начнутся осадки.

27 июня, в день фестиваля «Уральская ночь музыки», синоптики обещают дожди и грозы. По данным портала «Гисметео», осадки начнутся в 11 часов утра и усилятся к вечеру. Несмотря на дождливую погоду, ночью температура будет держаться в районе +14…+16 градусов, а ветер будет слабым, с порывами до 4-6 м/с.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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