Женщине, которая из ревности похитила чужого ребенка, дали 6 лет колонии

Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил на 6 лет в колонию общего режима женщину, которая из ревности похитила чужого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, свердловчанка приревновала своего сожителя к другой женщине и пришла к ней домой. Хозяйки не было, дверь открыл несовершеннолетний сын. Женщина зашла в квартиру, перебила посуду и забрала с собой ребенка. Позже полицейские обнаружили ревнивицу с мальчиком на улице.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело. Ее признали виновной по статьям за незаконное проникновение в жилище и похищение несовершеннолетнего. (ч. 1 ст. 139 и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном. В суде пояснила, что хотела только выяснить отношения с мамой мальчика, причинять вред ребенку не хотела.

Суд назначил ей наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда взыскал 100 тысяч рублей в пользу матери ребенка и 280 тысяч рублей – в пользу самого мальчика.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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