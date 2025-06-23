Психологи и психиатры на форуме патриотов обсудят, как лечить ПТСР

В Екатеринбурге в конце недели пройдет форум «Патриоты Урала», одной из секций станет реабилитация ветеранов СВО, в том числе – психологическая и психотерапевтическая.

«Это важнейший аспект, который требует нашего пристального внимания. Именно поэтому мы обозначили тему в числе ключевых. Уверен, будет поднято много актуальных вопросов и по каждому получится выработать эффективное решение», – отметил полпред в УрФО Артем Жога.

Ожидается, что в дискуссии примут участие представители не только профессионального сообщества, но и органов власти, волонтерских движений, а также сами военнослужащие и члены их семей.

«По итогу работы планируется представить перспективы развития психолого-психотерапевтического сопровождения и реабилитации с учетом различных целевых групп», – подчеркнули организаторы форума.

На секцию подано больше 130 заявок, модератором выступит доктор психологических наук, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк. В числе спикеров – глава департамента психологической работы Минобороны РФ, доктор психологических наук Валентина Барабанщикова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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