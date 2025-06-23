В УрФО завершилась посевная

В Уральском федеральном округе завершилась посевная кампания.

Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, Артем Жога 23 июня заслушал доклады о завершении кампании в регионах округа. Согласно сводным данным, яровой сев проведен на площади более 4,1 млн. га. Сев масличных культур в округе в текущем году превышает прогнозные показатели. Сев овощей и гречихи выше уровня прошлого года.

«Впереди у аграриев работа по выращиванию урожая и подготовке к уборочной кампании. Осуществлять контроль за ходом этих работ поручено главным федеральным инспекторам», – отметили в пресс-службе уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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