Екатеринбурженку осудили на 6 лет за организацию наркопритона и хранение гашиша

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 21-летнюю девушку к шести годам колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков и организацию наркопритона в собственном доме (ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 232 УК РФ).

По данным региональной прокуратуры, в мае прошлого года она купила гашиш весом 72,39 граммов и хранила его у себя дома до тех пор, пока полиция не изъяла запрещённое вещество. Также с апреля по май девушка разрешала людям регулярно употреблять наркотики в своей квартире.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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