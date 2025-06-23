Блогера поймали на вымогательстве – он угрожал распространить сведения о сибирской язве

В Екатеринбурге местного общественника-блогера задержали силовики. Мужчину взяли с поличным при получении взятки около 3 млн руб. Деньги он вымогал у одного из местных застройщиков. Он угрожал обнародовать информацию о заражении земли под застройку спорами сибирской язвы, если ему не заплатят за молчание.

Сегодня Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство следователя – блогера отправят в СИЗО до 19 августа 2025 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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