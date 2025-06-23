В Екатеринбурге все еще можно услышать соловьев

Жители Екатеринбурга сообщают, что в городе до сих пор слышно пение соловьев по ночам. Орнитологи отмечают, что эти птицы – важный индикатор экологического состояния городских парков. Если условия окружающей среды в парке ухудшаются, соловьи покидают его.

Как отмечают горожане, соловьиные трели особенно хорошо слышны с трех-четерех часов ночи. Они состоят из 12 звуков, обычно птицы поют для привлечения противоположного пола, но когда период гнездования заканчивается, они таким образом отмечают свою территорию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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