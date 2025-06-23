На месте закрытой птицефабрики «Среднеуральская» появится агропарк (ФОТО)

На месте закрытой в 2021 году птицефабрики «Среднеуральской» построят агропарк, где будут производить продукты питания. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«Строительство нового продовольственного кластера на площади 112 гектаров обсудили с гендиректором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским и совладельцем Уральской агропромышленной группы Андреем Петровым. В продовольственном кластере будет обеспечена работа более 50 резидентов, производящих продукты питания. Суммарный объем инвестиций составит около 50 миллиардов рублей. Будет создано до пяти тысяч рабочих мест. Все это, безусловно, станет серьезным источником наполнения бюджета и укрепит продовольственную безопасность страны», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Проект планируют реализовать в течение 5-7 лет.

Ранее «Новый День» писал, что птицефабрика «Среднеуральская» закрылась после многочисленных скандалов, связанных с отходами. Прокуратура выяснила, что предприятие годами сливало сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2,6 раза), сера (превышение ПДК в 1,4 раза), фосфор (превышение ПДК в 1,4 раза), натрий (превышение ПДК в 2,15 раза), калий (превышение ПДК в 1,35 раза), магний (превышение ПДК в 1,3 раза). Площадь загрязненных участков составила 8390 и 489 кв. м.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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