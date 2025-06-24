В Екатеринбурге мужчина получил 2 года принудительных работ за нападение на журналистов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 38-летнего мужчину к двум годам принудительных работ за нападение на журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Так, по данным региональной прокуратуры, в феврале 2023 года в офисе бизнес-центра «Основа-центр» он напал на съемочную группу СМИ «Контроль»: выталкивал корреспондентов, пинал, одному из журналистов выкручивал руки и бил его микрофоном по голове, телу и ногам. Другого журналиста мужчина ударил по голове и схватил за шею, из-за чего тот уронил дорогостоящую аппаратуру, которую нападавший также повредил.

В результате один корреспондент получил ушиб грудной клетки и синяк под глазом, второй – ушиб головы и пальцев. Оборудование для записи и фотоаппарат были сломаны, общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что не знал, что перед ним журналисты, но полностью возместил имущественный ущерб. Кроме того, в ходе судебного рассмотрения с января 2024 года по апрель 2025 года он, находясь в федеральном розыске, жил в Турции, а затем был задержан в Смоленской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы заменено на 2 года принудительных работ, с удержанием 10 % заработной платы осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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