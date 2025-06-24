Инфляция на Среднем Урале снизилась до 11%

На Среднем Урале снижается годовая инфляция: если в апреле она составляла 11,2%, то сейчас – 10,98%. Как отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, это связано с высоким спросом и недостаточно широким предложением, несмотря на укрепление рубля и снижение кредитования на некоторые товары и услуги.

В мае из продуктов больше всего подешевели яйца – их цена за год упала на 19%. Это связано с тем, что птицефабрики активно увеличивают производство. Поскольку яйца быстро портятся, продавцы снижают цены, чтобы быстрее их продать. Также в мае по сравнению с апрелем подешевели молоко, творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис. А хлеб, сдоба и конфеты подорожали – производители столкнулись с ростом затрат на сырье, доставку и зарплаты сотрудников.

Среди непродовольственных товаров за год сильнее всего упали цены на телевизоры, компьютеры и смартфоны.

В мае ощутимо подорожали услуги. К примеру, с начала летнего сезона выросли цены на туристические путевки по России, включая речные круизы. Причина – растущий спрос на путешествия при ограниченном количестве теплоходов, что сделало отпуск на воде более дорогим.

«Чтобы замедление инфляции стало устойчивым, Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. В период высоких процентных ставок больше людей предпочитают сберегать и не брать дорогие кредиты. Это приводит к тому, что спрос на товары и услуги снижается, а рост цен приостанавливается, в результате инфляция замедляется. По текущему прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране достигнет 4% в 2026 году», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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