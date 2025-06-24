От укусов клещей пострадали 24,3 тысячи свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 24,3 тыс. свердловчан, однако это ниже среднего многолетнего показателя.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 117 человек (подтвержден у 13 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 193 человек (подтвержден у 84).

Санитарные врачи исследовали около 23,8 тыс. клещей. В 42,4% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,1% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,1% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,2% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 173,6 тыс. вакцинаций и 348,7 тыс. ревакцинаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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