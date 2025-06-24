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Вторник, 24 июня 2025, 11:31 мск

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Машинистке мостового крана оторвало ногу. Она погибла

Мостовой кран. Фото из архива

Сегодня около 8 утра на заводе в Екатеринбурге у машинистки оторвало левую ногу, когда она переходила с одного пролета на другой по рельсам мостового крана. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью работника промышленного предприятия. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка достаточности мер, принимаемых работодателем, в частности исполнения законодательства об охране труда. Кроме того, будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на производстве», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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