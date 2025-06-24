На Свердловской железной дороге пройдут антитеррористические учения

На железной дороге в Каменске-Уральском и Богдановиче с 24 по 26 июня оперштаб проведет тактико-специальное учение. В нем примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«Его цель – отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Граждан просят сохранять спокойствие, следовать указаниям полиции и при необходимости помогать правоохранительным органам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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