На Свердловской железной дороге пройдут антитеррористические учения

На железной дороге в Каменске-Уральском и Богдановиче с 24 по 26 июня оперштаб проведет тактико-специальное учение. В нем примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
«Его цель – отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
Граждан просят сохранять спокойствие, следовать указаниям полиции и при необходимости помогать правоохранительным органам.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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