«Нам нужны люди в белых халатах!» – в Академическом устроили торжественный прием для медиков

Медиков, работающих в учреждениях здравоохранения, расположенных в новом районе Екатеринбурга, наградили и поздравили с профессиональным праздником. Торжественный прием прошел в актовом зале новой взрослой поликлиники в Академическом.

Представителям Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн, «Первой детской поликлиники», ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского, Свердловского областного онкологического диспансера, а также Территориального центра медицины катастроф, «Пятого военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ», клиники «Реабилитации доктора Волковой» и областной наркологической больницы вручили благодарности и грамоты от Законодательного собрания Свердловской области, екатеринбургской городской Думы и администрации Академического района. Почестей удостоились медицинские сёстры, фельдшеры скорой медицинской помощи, фармацевты, а также специалисты по социальной работе и, конечно же, врачи различных специальностей.

«Первые поликлиники, как взрослая, так и детская, появились в пятом квартале Академического. Это были небольшие помещения на первых этажах, куда приходили за помощью и консультациями первые жители района. Мы, как основатели территории, тогда понимали: нам нужны люди в белых халатах, ведь проект со временем вырастет до самостоятельно района и здесь будет проживать не несколько сот человек, а десятки тысяч! И мы сделали всё для того, чтобы работники поликлиник в нашем районе стали сначала его жителями, а уже потом – сотрудниками учреждений, расположенных в Академическом», – рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселёв.

Он также добавил, что все учреждения сферы здравоохранения, сотрудников которых чествовали в торжественной обстановке, станут резидентами будущего Медицинского кластера в Академическом районе.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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