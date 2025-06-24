У переработчиков упал спрос на макулатуру

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов в беседе корреспондентом «Нового Дня» подтвердил снижение спроса переработчиков на макулатуру. По его словам, бумагу и картон действительно сейчас меньше выкупают, чем другое вторсырье. К тому же на него упали и цены. Чиновник объяснил это волнообразным интересом покупателей на рынке вторичных материальных ресурсов.

Кроме того, по его словам, это может быть связано с особенностями накопления такого типа отходов – предприятия, занятые на сортировке и приеме отобранного по категориям мусора, нередко придерживают у себя имеющиеся объемы, чтобы поднять спрос и, соответственно, цены на тот или иной вид продукции. По словам Свалова, такая ситуация возникает периодически с разными видами отсортированных и готовых к переработке отходов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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