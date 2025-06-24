В дендропарке воруют растения (ФОТО)

В дендропарке на улице 8 Марта посетители выкапывают растения. Так, уже исчезли кусты можжевельника и цветы-однолетники. Вероятно, горожане намереваются украшать ими свои участки. Об этом рассказали представители парка в социальных сетях.

«Мы вкладываем столько сил и трудов, выращивая и ухаживая за растениями. Потом высаживаем их в парк, чтоб сотни тысяч жителей любовались этой красотой. Печально, но каждый день мы недосчитываемся цветов», – поделились в телергам-канале «Дендропарк Екб».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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