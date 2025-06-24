Екатеринбуржцы назвали профессию своей мечты

Почти половина екатеринбуржцев (43%) регулярно просматривают ролики с мастер-классами, а каждый третий делает это для того, чтобы сэкономить деньги. Больше всего екатеринбуржцы хотели бы научиться вкусно готовить (62%) и ремонтировать вещи (46%), а профессия мечты у большинства респондентов – тревел-эксперт. Таковы результаты опроса, который провели образовательный холдинг Skillbox и социальная сеть «Одноклассники». В большом исследовании приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, преимущественно проживающих в городах-миллиониках.

Как показал опрос, чаще всего обучающие видео смотрят ради хобби, чтобы смастерить что-то своими руками для удовольствия (33%), чтобы решить бытовые задачи (30%) и для расслабления (16%). А еще 5% таким образом осваивают новую профессию.

В целом жители Екатеринбурга готовы переквалифицироваться, чтобы получать от профессии максимум удовольствия и стабильный доход. Наиболее популярные занятия: путешествовать и рассказывать о странах (41%), заниматься творчеством (24%), работать руками (26%), разрабатывать что-то свое (20%), осваивать кулинарию (19%), работать с животными (17%), заниматься саморазвитием (14%), работать с растениями (11%), вести блог (11%), преподавать (9%). Интересно, что 4% респондентов отметили, что хотели бы вообще ничем не заниматься и просто отдыхать.

При возникновении бытовых задач каждый второй екатеринбуржец пытается решить их самостоятельно с помощью контента в интернете или социальных сетях. Треть респондентов (31%) сначала пробуют решить вопрос сами, и если не получается, то обращаются к специалистам. И только 1% сразу обращаются к мастерам. При этом треть опрошенных призналась, что предпочитает делать все своими руками для экономии средств, а 5% просто не доверяют специалистам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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