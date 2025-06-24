На НТМК впервые в истории проходит индустриальное биеннале

Первое Индустриальное биеннале проводит ЕВРАЗ при поддержке Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Мероприятие приурочено к 85-летию ЕВРАЗ НТМК.

В биеннале принимают участие 35 художников, преподавателей и студентов художественных учреждений из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сысерти, Каменска-Уральского и Нового Уренгоя.

Перед началом творческого пленэра художники побывали в подразделениях комбината и выбрали места для создания картин. Участники выбрали доменный, конвертерный, колесобандажный цеха, а также цех прокатки широкополочных балок.

На пленэре художники работали с натуры, стремясь передать впечатления от окружающей среды. Они разделились на малые группы – в зависимости от своих интересов. В итоге часть художников писали портреты сотрудников комбината. Так, одним из героев картины стал почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области Михаил Иосипович Аршанский. Стаж работы его на комбинате – более 60 лет. А, например, студенты одного из учебных заведений Нижнего Тагила рисовали комплекс зданий заводоуправления ЕВРАЗ НТМК.

Завершит биеннале выставка-презентация готовых картин в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК, которая запланирована на август-сентябрь. Все участники получат дипломы и памятные подарки.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе присутствия компании людям разных сфер деятельности были доступны возможности для творческой самореализации, профессионального роста и развития, – отметила директор по связям с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова. – Мы помогаем сохранять и модернизировать архитектурное наследие городов, создавать новые скверы и общественные пространства, обновлять инженерные коммуникации, поддерживать и восстанавливать городские достопримечательности. Для нас важно разнообразие деятельности в городах. Это дает молодежи возможность выбора и формирует привлекательность городов».

Отметим, что программа социальных инвестиций ЕВРАЗа включает широкий спектр социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах присутствия. Компания поддерживает учреждения культуры, образования, спорта, медицинские учреждения.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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