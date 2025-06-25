Телефонные звонки теперь можно записывать автоматически

Теперь абоненты сотового оператора «Мегафон» смогут настроить автоматическую запись всех своих телефонных разговоров – как входящих, так и исходящих. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе оператора.

Подключить запись диалогов можно в разделе «Ева+» в приложении оператора. Аудиофайлы будут храниться там же, их можно слушать или скачивать на смартфон. В этом же разделе абонент сможет подключить автоинформирование собеседника – в самом начале разговора его участники услышат уведомление о том, что идет запись. Аудиофайлы будут храниться исключительно в приложении «Мегафона», и доступ к ним будет только у самого абонента, что обеспечивает полную конфиденциальность.

Хранилище «Евы+» вмещает 1 Гб файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров. Если объём всех аудиофайлов превысит один гигабайт или время хранения составит более 90 дней, самые старые из них будут удалены.

Опция бесплатна для всех клиентов «Мегафона» с подпиской на «Еву+». Подключить ее смогут абоненты из любого региона и с любыми операционными системами смартфонов.

«Это актуальная функция для тех, кто регулярно находится на связи с коллегами или близкими и не успевает зафиксировать важную информацию. Кроме того, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо что-то срочно записать и нет возможности попросить собеседника продублировать информацию в сообщении. Новый сервис решает эти проблемы», – говорит коммерческий директор «Мегафона» Дмитрий Рудских

«Мегафон» запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов «Мегафона». Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Клиент сам может отметить в мобильном приложении, какие категории звонков не хочет получать: «есть жалобы на спам», «банк», «соцопрос», «займы», «коллекторы» или «недвижимость». Расширенный функционал Евы+ включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» – в этом случае Ева+ будет отвечать на все звонки без исключения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube