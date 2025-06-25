СК ищет самокатчика – он набросился с кулаками на женщин за замечание (ФОТО)

Следственный комитет ищет самокатчика, который набросился на женщин из-за замечания. Инцидент произошел накануне у ТЦ «Белка» на Уралмаше. Две екатеринбурженки переходили дорогу по «зебре», одна из них вела коляску, в которой спал ребенок, – в нее чуть не врезался неадекватный молодой человек на кикшеринговом СИМе.

«На нас сегодня в районе ТЦ «Белка» напал неадекват, т.к. чуть не сбил коляску со спящим ребенком, мы ему сделали замечание, что на пешеходном переходе нужно спешиваться. Он начал нам наносить телесные увечья», – цитирует пострадавшую телеграм «Безумный Екб».

Информацию проверит СК по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина. Сейчас самокатчика ищут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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