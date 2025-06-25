Цой потеснил Шамана и Киркорова в списке любимых исполнителей россиян

Виктор Цой остается самым любимым исполнителем россиян, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (организация признана иноагентом). Его назвали 7% респондентов. На втором месте оказались сразу пять певиц и певцов, которые набрали по 3%. Это Шаман, Михаил Круг, Григорий Лепс, Лолита и Филлип Киркоров.

На третьем месте набравшие по 2% – их еще больше: «Любэ», «Король и Шут», Владимир Высоцкий, Олег Газманов, Муслим Магомаев, Юрий Антонов, «Руки вверх», Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Юрий Шатунов.

Остальных называли менее двух процентов опрошенных, а всего в списке 155 исполнителя или группы, которых назвали хотя бы трое респондентов.

13% сказали, что у них нет любимых исполнителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube