Зеленую Рощу решили обработать от клещей (ФОТО)

Парк Зеленая Роща сегодня обрабатывают от клещей. В течение двух дней посетителей просят быть осторожнее во время прогулок.
Отметим, ранее в администрации Екатеринбурга сообщали, что парк уже обрабатывали в мае, однако тогда никаких объявлений не было.
В Зеленой Роще находятся четыре детские площадки, спортивный стадион с зоной для воркаута и территория для выгула собак.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»