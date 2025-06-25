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Среда, 25 июня 2025, 11:12 мск

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Зеленую Рощу решили обработать от клещей (ФОТО)

Парк Зеленая Роща сегодня обрабатывают от клещей. В течение двух дней посетителей просят быть осторожнее во время прогулок.

Отметим, ранее в администрации Екатеринбурга сообщали, что парк уже обрабатывали в мае, однако тогда никаких объявлений не было.

В Зеленой Роще находятся четыре детские площадки, спортивный стадион с зоной для воркаута и территория для выгула собак.

Екатеринбург, Елена Сычева

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