В Каменске-Уральском в ночной аварии погибла девушка. Она не была пристегнута

В Каменске-Уральском накануне поздним вечером случилась дорожная авария с летальным исходом. Около 23:00 ехавший по улице Кадочникова 32-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением – машину занесло на встречную полосу, и это привело к столкновению с «Ладой».

По данным ГИБДД, оба водителя получили травмы. Пассажирка «Тойоты», 28-летняя девушка, погибла на месте. Во время аварии она находилась на переднем сиденье и была не пристегнута ремнем.

Как установили полицейские, мужчина за рулем «Тойоты» проживает в Каменске-Уральском. Его водительский стаж составляет 15 лет, за это время он получил 76 штрафов за нарушение ПДД. Водитель также не был пристегнут ремнем, в аварии получил травмы головы и был госпитализирован. В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ за неиспользовании ремнем безопасности, по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным автомобилем.

«Ладой» управлял 30-летний мужчина, его стаж вождения – 12 лет. К административной ответственности за нарушение дорожных правил привлекался 39 раз. На него также составлен протокол за неиспользование ремней безопасности пассажирами.

При госпитализации обоих водителей проверили на состояние опьянения в момент ДТП. Госавтоинспекция проводит расследование причин аварии.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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