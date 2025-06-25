Пьяного уральца не пустили в Сочи

Пьяный и буйный уралец не смог попасть в Сочи. Как сообщает пресс-служба ЛОВД Кольцово, сообщение о неадекватно ведущем себя мужчине поступило в полицию во время посадки на рейс.

Выяснилось, что 42-летний житель Каменска-Уральского прибыл на посадку в состоянии опьянения, нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. На требования правоохранителей пройти в дежурную часть не реагировал. Полицейским пришлось надеть на мужчину наручники. Доставленного в отдел дебошира направили на медосвидетельствование, от которого он отказался.

Мужчина планировал улететь на отдых в Сочи и перед этим употреблял алкоголь. В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили дебошира в спецпомещение для задержанных, где он провел ночь, сообщает пресс-служба ЛО МВД России в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург, Елена Васильева

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