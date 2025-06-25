Полицейские поймали воров квадрокоптеров

В Екатеринбурге полицейские отдела № 7 раскрыли кражу из магазина квадрокоптеров. Неизвестные вынесли неделю назад товара почти на 800 тысяч, но были пойманы.

Полицейские задержали двух молодых людей 21 и 22 лет, ранее уже неоднократно судимых за кражи из различных магазинов в Екатеринбурге. Сбыть похищенное они ни не сумели, товар оказался слишком специфичным. «Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», – уточнили в пресс-службе городской полиции.

В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание – до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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