Многодетный отец украл ноутбук в электричке и пойдет под суд

В Нижнем Тагиле будет рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего мастера, который обвиняется в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Мужчина ни разу не был судим и является многодетным отцом. Однако не смог побороть искушение и похитил ноутбук пассажирки в электропоезде «Финист».

Преступление было совершено в мае 2025 года. По версии следствия, мужчина увидел на верхней багажной полке черную сумку для ноутбука и заинтересовался ее содержимым. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он достал сумку и заглянул в нее. Там действительно находился ноутбук, а также адаптер питания, мышка и прочие мелочи. Мужчина положил сумку обратно на верхнюю полку, но не смог справиться с желанием забрать чужое и похитил ноутбук. По прибытии поезда на станцию Нижний Тагил он скрылся. Пострадавшей пассажирке был причинен ущерб на сумму свыше 27 тысяч рублей.

Отметим, что в вагонах поездов «Финист» работают видеокамеры, поэтому установить воришку было легко. Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Тагилстроевский районный суд. Обвиняемый уже возместил ущерб пострадавшей.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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