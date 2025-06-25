Сегодня отмечается Солнцеворот

25 июня отмечается Петров день, или Солнцеворот.

По народным приметам, солнце в этот день укорачивает ход: солнце уходит на зиму, а лето – на жару. Садоводы в это время высаживают в грунт последнюю рассаду поздней капусты, сажают последние огурцы и позднюю гречиху. Отсюда и родилось еще одно название сегодняшнего дня – Запоздалый капустник.

По приметам, если в этот день идет дождь, сенокос будет мокрым.

Екатеринбург, Елена Васильева

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