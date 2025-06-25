В городе-спутнике Екатеринбурга медведь погнался за квадроциклистом

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском сегодня утром случилось ЧП – на дороге был замечен крупный бурый медведь. Об этом сообщает близкий к местной администрации паблик «Сила БГО».

«Вчера в Октябрьской группе мужчина написал, что огромный медведь на них вышел, за квадроциклом погнался, еле от него оторвался. Наши жители не верят, говорят такого быть не может. Сколько лет живем в Октябрьском, кроме косулей никого не видели», – цитирует паблик жителей Кедровки и Октябрьского.

Сейчас медведя разыскивают ветеринары. «На поселковых территориях ситуацию контролируют главы поселков. Информация также доведена до департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. После проверки информации и выезда специалистов на место, будет принято решение о дальнейших действиях», – сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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