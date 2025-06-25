Врачи вылечили и вернули коллегу на СВО

Врачи Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн вернули в строй медика, который работал на передовой и получил тяжелые ранения. Он поступил на лечение еще в августе 2024 года. Разорвавшийся рядом снаряд повредил кисть, шею и нижнюю челюсть. Осколки проникли глубоко в мягкие ткани и кости, вызвав множественные переломы и нарушение функции левой руки.

В Екатеринбурге молодого человека лечила мультидисциплинарная бригада медиков. Ему провели реконструктивную операцию на кисти: травматологи-ортопеды восстановили анатомию кисти. Для точности вмешательства применяли 3D-моделирование кисти и донорской зоны.

Кистевой хирург Анна Архипова отметила, что случай был особенно сложным из-за рубцовых изменений и нарушенной анатомии, а также необходимости восстановить полноценную функцию. Через несколько месяцев вернулась чувствительность, прошла боль, восстановилась координация. Весь курс лечения сопровождали хирурги, неврологи, реабилитологи и специалисты по восстановлению моторики и психологической адаптации.

Сегодня военный медик снова в строю, проходит подготовку и готовится вернуться на передовую.

Екатеринбург, Елена Сычева

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