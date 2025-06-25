Тагильские медики борются за жизнь выпавшей из окна девочки

В Верхней Салде трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 4 этаже. Чудом ребенок выжил. Девочку госпитализировали в Нижний Тагил. Сейчас ею занимаются врачи Нижнетагильской детской больницы. Ребенок находится в реанимационном отделении.
«На данный момент жизни девочки ничего не угрожает, она в сознании, хотя ее состояние остается стабильно тяжелым», – цитирует портал «ВСалде» главврача местной ЦРБ Владимира Ямангулова.
Екатеринбург, Елена Сычева
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