Ученые выяснили, как правильно обучать левшей

У детей с ведущей левой рукой быстрее развивается слухоречевая память, чем зрительная. Могут возникать сложности с пространственным восприятием, что способно повлиять на успехи в грамматике и арифметике, хотя никаких проблем с логическим мышлением у ребят нет. Кроме того, левши быстрее утомляются, чем их одноклассники-правши. Исследование, посвященное нейропсихологическим особенностям леворуких детей, с рекомендациями педагогам младших классов, опубликовали в журнале «Психологическая наука и образование» доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета Ольга Шалина и ассистент кафедры Дмитрий Романов.

В течение последних десятилетий количество детей-левшей постоянно растет, сообщили исследователи. «Это не патология, леворукость никак не влияет на интеллект ребенка. Но дети с ведущей левой рукой немного по-другому осваивают письмо, иначе развивается их память и перерабатывается информация», – пояснила Ольга Шалина.

Чтобы определить, как именно это происходит, исследователи провели нейропсихологическую диагностику 130 школьников. Сначала ученые сравнили показатели левшей и правшей, потом первоклассников и четвероклассников с ведущей левой рукой. Затем провели повторное исследование через год, чтобы проследить динамику.

Использовали целый ряд нейропсихологических проб. Это мини-эксперименты, которые позволяют оценить особенности психических функций. Среди них, например, копирование сложных фигур. «Скажем, ребенок рисует стол, – сказала клинический психолог. – От того, насколько хорошо у него получается, мы понимаем, насколько у него развита зрительно-пространственная ориентация. Но это не все – одновременно мы следим, насколько сильно человек нажимает на карандаш, отвлекается ли (это свидетельствует о тонусе), какие ошибки допускает (это позволяет определить, функции какого полушария мозга развиты сильнее, какие – слабее). А еще мы проверяем, насколько быстро ребенок усвоил инструкцию – это косвенный показатель деятельности так называемого третьего функционального блока мозга, который отвечает за критичность, целенаправленность, деятельность и произвольность».

Кроме того, ребятам предлагали запомнить группы слов и трудновербализируемые фигуры (состоящие из элементов, которые трудно с чем-то сравнить, что усложняет запоминание), составить рассказ по серии сюжетных картинок, распознать различные логико-грамматические конструкции и пройти другие испытания.

Исследователи выяснили, что самая распространенная особенность левшей в том, что они «зеркалят» изображения – такая ошибка закрадывалась в ответы 87 процентов испытуемых. Чтобы избежать этой проблемы, можно разместить на парте первоклассника алфавит – это создаст опору на зрительные образы букв, порекомендовали исследователи.

Кроме того, леворукие дети чаще, чем праворукие, рисовали стол распластано, а не объемно, что свидетельствует о трудностях с пространственным восприятием. А это может быть связано с отсутствием успехов в арифметике и грамматике, особенно когда речь идет о конструкциях со словами в родительном падеже и сложными предлогами, отметила Ольга Шалина: «Дело в том, что понимание грамматических конструкций обеспечивает та же структура мозга – теменно-височно-затылочная область, – что отвечает за пространственные отношения. Мы, нейропсихологи, называем это «квазипространсвенный фактор». Например, чтобы понять, кто такой брат отца и отец брата, мозг как бы располагает их в пространстве. Грамматические конструкции, союзы и предлоги, падежи – все это тоже требует пространственной «развёрстки» информации. В арифметике опять-таки используется пространственное мышление – при вычитании и сложении чисел с переходом через десяток мы «перепрыгиваем» через число».

Поэтому, независимо от того, правша ребенок или левша, при сложностях с грамматикой и арифметикой могут быть полезны пространственные игры, где нужно определить себя и предметы в пространстве, например, двигаться по схеме или называть предметы сзади себя, спереди, сверху и снизу. Также полезны игры-перевертыши, когда ребенку необходимо не просто повторить за ведущим движения, а сделать наоборот (например, перерисовать рисунок, развернув его на 90 или 180 градусов, или повторить двигательную последовательность, заменив право на лево). Подходят и задания, где требуется скоординировать движения обеими руками. «Игра в бадминтон неведущей рукой, как ни странно, будет способствовать улучшению арифметических способностей», – рассказала Ольга Шалина.

У некоторых детей возникали сложности с запоминанием – испытуемые могли пропустить детали в фигурах, заменить слова или нарушить их порядок при повторении. Поэтому материал для усвоения и запоминания лучше предъявлять и наглядно, и устно, считают исследователи.

А еще стоит учитывать, что у левшей быстрее, чем у правшей развивает именно слухоречевая память. «Она превосходит темп зрительно-пространственной, что позволяет судить об активном развитии левого полушария», – говорится в исследовании. «Если изначально, в первом классе, слухоречевая память часто развита с некоторым дефицитом, тое школьное обучение и нормальная – разнообразная и развивающая, – среда делают свое дело, и начинается быстрое развитие. У четвероклассников объем памяти – как слухоречевой и зрительно-пространственной, – существенно возрастает. Тем важнее поддержать ребят именно на этапе начального школьного обучения», – отметила нейропсихолог.

Вообще, чем старше были дети, тем меньше ошибок они совершали, и продуктивность выполнения заданий серьезно возрастала. Так, инструкции первоклашкам давались сложнее – многим из них требовалось повторять задание, – а к четвертому классу такой проблемы практически не возникало. Поэтому в начале обучения лучше делить инструкции на несколько этапов.

Еще одна особенность, которая присуща многим детей с ведущей левой рукой (71%) – быстрая утомляемость и гиперактивность, что может проявляться в рассеянности, трудностях сосредоточения на уроках. В первых классах можно устраивать вместе с педагогом-психологом тренинги или внеурочные занятия, направленные на развитие произвольности (способности владеть собой, регулировать свое поведение) и процессов торможения (возможности останавливаться себя от каких-либо действий, справляться с возбуждением, переключаться на приоритетные задания, даже если непроизвольное внимание «тянет» в сторону чего-то более интересного и приятного). «Такие занятия, в отличие от академических школьных уроков, должны быть максимально активными, задействовать все сенсорные системы и опираться на принцип обучения в движении через телесные ощущения и опыт», – отметили исследователи.

Что касается в целом проб на вербально-логическое мышление, все левши продемонстрировали высокие результаты независимо от возраста.

Екатеринбург, Елена Васильева

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