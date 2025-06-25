НТМК сегодня отмечает юбилей – предприятию 85 лет

Один из флагманов уральской промышленности ЕВРАЗ НТМК отмечает сегодня 85-летний юбилей. За эти годы на комбинате произведено более 358 млн тонн чугуна, 246 млн тонн кокса, 388 млн тонн стали и 242 млн тонн стального проката.

Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940 год на заводе было получено 179 тыс. тонн чугуна, сегодня домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели.

С 25 июня на ЕВРАЗ НТМК начнутся праздничные мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею. Они продлятся до Дня металлурга. В доменном цехе пройдет традиционная юбилейная плавка, новый производственный объект будет введен в работу в конвертерном цехе. Наградами разных уровней будет поощрено рекордное количество человек – 891 сотрудник. Будут отмечены лучшие работники, молодежные трудовые коллективы, будет присвоено звание «Мастер Золотые руки», обновится Доска почета. Каждый сотрудник предприятия получит подарок – плед с символикой компании. 19 июля для всех жителей города за КДЦ «Современник» состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Планируется, что для тагильчан споют группа Uma2rman, Клава Кока, Niletto.

«Комбинат встречает 85-летие с достойными результатами, и в этом есть вклад каждого сотрудника предприятия. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация экологических, производственных и инвестиционных проектов. Идет строительство коксовой батареи № 10, в стадии реализации проект по строительству новых мощностей непрерывной разливки стали в конвертерном цехе. Мы планируем развивать производство мелющих шаров», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат – предприятие полного металлургического цикла. Основной продукцией являются железнодорожные колеса и строительный двутавр, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. В настоящее время на комбинате работают три коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, четыре прокатных цеха.

ЕВРАЗ – один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно совместному исследованию с ANCOR, в 2025 году ЕВРАЗ НТМК вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди предприятий Нижнего Тагила.

Сегодня ЕВРАЗ предоставляет один из лучших социальных пакетов. В фокусе внимания – забота о здоровье и профессиональном долголетии сотрудников: бесплатный полис ДМС, служба цеховых терапевтов, инфраструктура для профилактики и первой помощи, санаторно-курортные программы и пр. Компания обеспечивает качественное и доступное питание с дотацией до 70%, осуществляет доставку сотрудников на комфортабельных автобусах, компенсирует работникам затраты по ипотечным кредитам, осуществляет поддержку молодых семей и семей с детьми. Численность сотрудников ЕВРАЗ НТМК – более 13 600 человек, средний уровень заработной платы – более 100 тыс. рублей.

ЕВРАЗ проводит автоматизацию и цифровизацию производства, модернизирует оборудование, внедряет наилучшие доступные технологии, комплексно занимается трансформацией рабочих мест и улучшением условий труда, предоставляет возможности для развития и карьерного роста.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube