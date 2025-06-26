На таможне задержали китайца с 190 ботинками на правую ногу

В Кольцово таможенники остановили гражданина Китая, который привез с собой 190 ботинок на правую ногу. Товар он не задекларировал, при этом, как пояснил он сам, это образцы для рынка. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Обувь отправлена на товарную экспертизу.

«Количество, номенклатура, размерный ряд и характер товаров, а также частота перемещения лиц через таможенную границу ЕАЭС говорит о коммерческой партии, которую необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции. Ознакомиться с нормами провоза багажа для конкретной поездки пассажир может у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля», – отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Сычева

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