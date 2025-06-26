Пьяный водитель грузовика снес две машины и сбил троих людей

Под Екатеринбургом пьяный водитель грузовика снес две легковушки Kia Rio и Foton и сбил троих людей, стоявших на обочине. ДТП случилось вчера вечером на 79 километре ЕКАДа. Как рассказали в облГАИ, пострадавшие госпитализированы с травмами разной тяжести.

Как выяснилось, мужчина, севший за руль МАЗа, был мертвецки пьян – в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,211 мг/л алкоголя. Это соответствует сильной степени опьянения, когда у человека путается речь, нарушается координация, он не может пройти прямо, плохо ориентируется в пространстве, теряет способность адекватно воспринимать цвета, формы, расстояния.

Виновник ДТП – житель Башкирии, мужчина 1982 года рождения, который направлялся домой. Сотрудникам Госавтоинспекции он объяснил, что пил утром, после чего сел за руль. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Продолжается проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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